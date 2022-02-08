МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Бумаги "Детского мира" растут на 5% на новости о запуске программы buy back в размере до 3,5 миллиарда рублей на полгода, следует из данных Московской биржи. Рубль перешел к росту и продолжает его увеличивать

К 11.02 мск акции "Детского мира" дорожают на 4,71% относительно предыдущего закрытия, до 102,62 рубля. В ходе торгов акции подскакивали в цене на 5,6%, до 103,5 рубля — максимума со 2 февраля. Индекс Мосбиржи повышается при этом на 0,65%.

"Детский мир" запускает программу выкупа акций (buy back) в размере до 3,5 миллиарда рублей сроком до 9 августа. Программа была одобрена советом директоров компании в понедельник. Уточняется, что она может быть продлена или завершена ранее назначенного срока, акции будет приобретать дочерняя компания "ДМ-Капитал".

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" и магазины товаров для животных "Зоозавр". Gulf Investments, совладельцами которого являются Altus Capital, гендиректор "Полюса" Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии производителя золота Михаил Стискин, владеет 29,99% акций "Детского мира", остальные — в свободном обращении.