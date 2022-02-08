МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене во вторник утром

По состоянию на 11.27 мск британский FTSE 100 растет на 0,7% — до 7619,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 7053,21 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15300,42 пункта.

Позитиву на европейских фондовых рынках, в частности, способствует заявление британской нефтеперерабатывающей компании BP об обратном выкупе акций на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, компания сообщила о сильных финансовых результатах за 2021 год. На этом фоне акции BP дорожают на 2%.

На этой неделе также ожидается публикация финансовых результатов таких компаний, как Equinor, Maersk, Metro AG, Societe Generale, TotalEnergies. Финансовые результаты, в частности, помогут инвесторам оценить, насколько сильно пандемия коронавируса повлияла на экономику.