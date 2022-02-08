МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем усилил рост по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы все больше предполагают ужесточение монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к укреплению во вторник утром

По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару снижается до 1,1408 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1442 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,38 иены за доллар со 115,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,22%, до 95,61 пункта.

Валютные инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Данные по инфляции могут оказать влияние на решение регулятора. Так, аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в январе ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

"Мы ожидаем, что попутный ветер в отношении доллара снова усилится, поскольку ФРС станет более реалистично оценивать цены", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Бен Рэндол и Афанасиос Вамвакидис (Ben Randol и Athanasios Vamvakidis).

Кроме того, позднее во вторник будут обнародованы данные по дефициту торгового баланса США, который, по мнению аналитиков, в декабре вырос на 2,8 миллиарда долларов, до 83 миллиардов.