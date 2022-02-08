МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть падают во вторник днем на 2%, в то время как инвесторы оценивают вероятность притока на рынок иранской нефти после переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,91% — до 90,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,73%, до 89,74 доллара.

Цены на нефть откатились от рекордных с 2014 года уровней. Давление на котировки оказывают ожидания относительно итогов переговоров по СВПД, которые проходят в Вене.

"В то время как внимание всего мира сосредоточено на российско-украинском конфликте, в переговорах с Ираном по ядерной программе вполне возможна договоренность. Нефтяные санкции против Ирана потенциально могут быть ослаблены к середине года, что позволит возобновить экспорт иранской нефти во второй половине года", — считает аналитик Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США во вторник, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельных данных о запасах и добыче в США в среду.