МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером продолжает подниматься третью торговую сессию подряд, трейдеры по-прежнему следят за сигналами от ФРС и статистикой по США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 18.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара, или на 0,21%, до 1825,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 23,155 доллара за унцию.

Цена на золото поднимается третий день подряд, за это время металл подорожал суммарно на 1,2%, в результате стоимость закрепилась выше 1820 долларов за унцию. Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено вокруг макростатистики из США и перспектив по монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США в январе. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем для инвесторов.

Вместе с тем участники торгов строят прогнозы по поводу возможного повышения ставки Федрезервом в марте. По данным CME Group, почти 29% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. На прошлой неделе такого повышения ожидали в среднем менее 10% аналитиков.