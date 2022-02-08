МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднималась на 3,3%, до 3,236 тысячи долларов за тонну, что является максимумом с 2008 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные биржи. Стоимость золота поднимается на ожиданиях по политике ФРС

Таким образом, цены на металл превзошли свой октябрьский пик и еще ближе подобрались к своему историческому максимуму, который, как указывает агентство, составляет 3,38 тысячи долларов за тонну.

Рост стоимости сырьевых товаров, таких как промышленные металлы, газ и нефть в последние несколько месяцев наблюдается в связи с увеличенным уровнем их потребления по мере восстановления экономической активности после пандемии при недостатке их запасов.

По словам аналитиков Goldman Sachs Group, стоимость алюминия ожидает резкий скачок, поскольку дефицит металла нарастает. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году мировые видимые запасы алюминия будут исчерпаны.

"Мы считаем, что рынок алюминия столкнется с резким скачком цен. Ключевым атрибутом дефицита (металла – ред.) является то, что он может увеличиваться, и это вызывает дополнительную волатильность цен во всей экономике", — цитирует агентство аналитиков Goldman Sachs Group.