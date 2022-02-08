МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись преимущественно в плюсе за счет роста европейского банковского сектора, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08% — до 7567,07 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,27%, до 7028,41 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 15242,38 пункта.

Европейский банковский индекс вырос во вторник на 1,8%, а акции таких крупных банков как Societe Generale, Deutsche Bank и HSBC подорожали на 1,8%, 4,9% и 1,2% соответственно. Это связано с тем, что трейдеры продолжают отыгрывать решения Европейского центробанка, который сигнализирует об ужесточении своей монетарной политики.

Тем временем британский индекс снизился под воздействием падения цен на нефть на 2%. На этом фоне акции британских энергетических компаний BP и Shell подешевели на 2,4% и 2,8% соответственно.

Кроме того, акции одного из крупнейших британских онлайн-супермаркетов Ocado упали на 13% после того, как он сообщил о сокращении своих основных доходов на 12%.