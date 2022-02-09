МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост после публикации данных об уменьшении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю неожиданно упали

По состоянию на 18.43 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,07%, до 91,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,9%, до 90,16 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 0,5% и 0,4% соответственно.

Данные о снижении запасов нефти и бензина в США поддерживают рост нефтяных цен. Минэнерго страны сообщило ранее в среду, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 миллиона баррелей.

Несколько сдерживает рост цен статистика о том, что запасы дистиллятов сократились на 0,9 миллиона баррелей вместо уменьшения на 1,7 миллиона, а добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,6 миллиона баррелей в сутки.