МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Для курса рубля "черным лебедем", помимо напряженной геополитической ситуации и постоянной санкционной риторики, могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире, рассказала в интервью "Известиям" заместитель министра экономического развития Полина Крючкова. Названа валюта, которая неожиданно может подскочить в цене

По ее словам, в краткосрочном периоде этот фактор может оказать дополнительное давление на курс национальной валюты, а также на доходность облигаций и российские фондовые индексы.

"В принципе, все резкие движения в сфере ДКП в мире могут привести к тому, что инвесторы начнут перекладываться из развивающихся рынков в развитые, то есть в более стабильные", — отметила она, предположив, что давление для России будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к развивающимся рынкам.

Крючкова подчеркнула, что для экономики слишком крепкий рубль так же плох, как и слишком слабый.

"Другое дело, что сейчас в принципе происходят очень нетипичные процессы в целом в мировой экономике, даже невзирая на геополитический фактор. Например, у нас разошлись цены на нефть и на газ. Это прямым образом оказывает влияние на курс рубля", — отметила замминистра.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс рубля в 2022-м составит 72,1 рубля за доллар США.