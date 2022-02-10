Нефть дорожает на 1,5%, Brent торгуется около $93 за баррель
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером в среднем на 1,5%, рынки продолжают следить за базовыми факторами рынка, обращая внимание на ежемесячный доклад ОПЕК, статистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,41% — до 92,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 91,2 доллара.
Инвесторы обращают внимание на ежемесячный доклад ОПЕК. В нем организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире, ожидая его увеличения на 4,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Из документа также следует, что ОПЕК в январе увеличила отставание в наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+.
Рынки продолжают обращать внимание и на статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 февраля неожиданно снизились на 4,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,4 миллиона. Запасы бензина неожиданно сократились на 1,6 миллиона баррелей.
Укрепление доллара после статистики по инфляции в США привело к некоторой волатильности котировок. Так, данные об ускорении инфляции до 7,5% в январе, рекорда с февраля 1982 года, поддержали курс доллара. В результате котировки нефти на некоторое время перешли в минус.
В пятницу инвесторы ожидают публикации еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число увеличилось на 2, до 497 агрегатов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220210/836035202.html