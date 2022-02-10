МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером в среднем на 1,5%, рынки продолжают следить за базовыми факторами рынка, обращая внимание на ежемесячный доклад ОПЕК, статистику из США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на статистике по инфляции в США

По состоянию на 18.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,41% — до 92,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 91,2 доллара.

Инвесторы обращают внимание на ежемесячный доклад ОПЕК. В нем организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире, ожидая его увеличения на 4,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Из документа также следует, что ОПЕК в январе увеличила отставание в наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Рынки продолжают обращать внимание и на статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 февраля неожиданно снизились на 4,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,4 миллиона. Запасы бензина неожиданно сократились на 1,6 миллиона баррелей.

Укрепление доллара после статистики по инфляции в США привело к некоторой волатильности котировок. Так, данные об ускорении инфляции до 7,5% в январе, рекорда с февраля 1982 года, поддержали курс доллара. В результате котировки нефти на некоторое время перешли в минус.

В пятницу инвесторы ожидают публикации еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число увеличилось на 2, до 497 агрегатов.