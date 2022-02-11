МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 2%, рынки продолжат оценивать баланс спроса и предложения после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам недели могут показать первое за два месяца снижение, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 21.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,11% — до 93,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,39%, до 92,03 доллара. По итогам недели котировки нефти помогут показать снижение впервые после семи недель роста.

"Нефть дорожает после того, как МЭА сообщило, что ОПЕК+ в январе отстал от целевого показателя на 900 тысяч баррелей в сутки", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).

В пятницу трейдеры обращают внимание на данные доклада МЭА. Как сообщается в документе, ОПЕК+ в январе вновь перевыполнил свою сделку по ограничению добычи нефти — на 27%, не сумев нарастить 900 тысяч баррелей в сутки до разрешенного соглашением уровня.

В докладе также говорится, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 11 февраля их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.