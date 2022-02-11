МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 2%, рынки продолжат оценивать баланс спроса и предложения после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам недели могут показать первое за два месяца снижение, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает падение, евро поднялся выше 87 рублей

По состоянию на 21.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,11% — до 93,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,39%, до 92,03 доллара. По итогам недели котировки нефти помогут показать снижение впервые после семи недель роста.

"Нефть дорожает после того, как МЭА сообщило, что ОПЕК+ в январе отстал от целевого показателя на 900 тысяч баррелей в сутки", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).

В пятницу трейдеры обращают внимание на данные доклада МЭА. Как сообщается в документе, ОПЕК+ в январе вновь перевыполнил свою сделку по ограничению добычи нефти — на 27%, не сумев нарастить 900 тысяч баррелей в сутки до разрешенного соглашением уровня.

В докладе также говорится, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 11 февраля их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.