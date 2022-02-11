МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером резко ускорили рост — до 4-5%, стоимость марки Brent подскочила выше 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Доллар подскочил выше 77 рублей

По состоянию на 21.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,1% — до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара.