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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220211/836046035.html
Нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 2014 года
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Мировые цены на нефть в пятницу вечером резко ускорили рост — до 4-5%, стоимость марки Brent подскочила выше 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года, свидетельствуют... ПРАЙМ, 11.02.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером резко ускорили рост — до 4-5%, стоимость марки Brent подскочила выше 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,1% — до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара.