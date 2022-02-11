МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе падения российского рынка акций по индексу Мосбиржи, а также – роста курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 1,3% — до 3500 пунктов, РТС почти не изменится и составит 1471 пункт, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет на 4 доллара до 90,9 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,135 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара упадет на следующей неделе на 2 рубля — до 75,4 рубля, евро — на 1,9 рубля, до 85,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Внешние рынки продолжат переваривать идею потенциально более активного повышения ставки ФРС. Доходность по казначейским обязательствам США уже подскочила выше 2% и это является одним из факторов ухода от риска. Соответственно, рынки продолжат реагировать на данные по американской инфляции и заявления представителей ФРС", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Андрей Манько из РИА Рейтинга считает, что предстоящая неделя для мировых финансовых рынков будет достаточно напряженной. Корпоративная отчетность хоть и выходит относительно хорошей, однако есть немало примеров не соответствующих ожиданиям, кроме того прогнозы корпораций выглядят достаточно пессимистично, отмечает он.

"Также последние данные по инфляции как в США, так и в Европе оказались выше ожиданий, что повышает вероятность перехода к быстрому ужесточению ДКП. Как следствие этих факторов на площадках может продолжиться распродажа активов, а снижение основных индексов может составить 3-5%", — добавляет аналитик.

"Опасения по ФРС и перспектива дальнейшего роста ставок могут придавливать глобальные рынки и на следующей неделе. Причем негатив, фокусирующийся преимущественно в глобальном hi-tech, уже начинает распространяться и на развивающиеся и товарные рынки", — обращает внимание Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Рынок черного золота остается дефицитным, в то время как позиция ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи – консервативной, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Риски для нефтяных котировок просматриваются в двух моментах – перспективе возвращения на мировой рынок поставок иранской нефти (в случае позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном), а также высоких проинфляционных рисках, которые несет в себе удорожание сырья", — добавляет он.

Из важной статистики на неделе Бахтин отмечает объём промышленного производства в еврозоне в декабре (понедельник), первую оценка ВВП Японии и еврозоны за четвертый квартал 2021 года, февральский индекс экономических настроений от ZEW для европейских стран, индекс цен производителей в США за январь (вторник), данные за первый месяц 2022 года по инфляции в Китае и Великобритании, по розничным продажам в США, публикацию протоколов FOMC (среда).

Также интересны будут: ежемесячный отчет ЕЦБ, данные по строительному сектору США и отчет по числу заявок американцев на пособия по безработице (четверг), продажи на вторичном рынке жилья США за январь (пятница), напоминает аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На следующей неделе возможно очередное обострение геополитических рисков, связанных с завершением российско-белорусских совместных учений. На этом фоне резкое ужесточение риторики ЦБ РФ является дополнительным фактором, стимулирующим продажи российских активов", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" не исключает продолжение снижения индекса Мосбиржи, целью коррекции может стать уровень 3400 пунктов.

"Причинами продаж могут выступить очередной виток усиления геополитической напряженности, а также общемировой уход от риска в преддверии повышения процентных ставок ФРС. Негативный сигнал, впрочем, отменится при закреплении индикаторов выше указанных сопротивлений", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ ОТСКОЧИТ ВВЕРХ

Причинами пятничных продаж рубля выступил очередной виток усиления геополитической напряженности, а также общемировой уход от риска в преддверии повышения процентных ставок ФРС, считает Кожухова.

Однако отсутствие покупок валюты в рамках бюджетного правила благоприятно сказывается на курсе рубля, считает Кочетков. "Повышение ставки ЦБ РФ повышает потенциал доходности российской валюты. Соответственно, от курса ждём на следующей неделе стабилизации в районе 74,5-75,5 рубля за доллар", — добавляет он.

"Мы рассчитываем, что дорогая нефть и потенциал роста рублевых ставок в отсутствие геополитического негатива удержат курс доллара ниже уровня 76 рублей", — оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Риск для рубля связан с возможностью существенного укрепления доллара на фоне усиления опасений более жестких действий ФРС, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Кроме того, геополитическая ситуация еще может неприятно удивить рынок. В частности, позитива не добавляют сообщения о планах усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе. На заседании Банка России не были объявлены сроки возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила, и в отсутствии таких действий курс на следующей неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 74,1-76,6 рубля за доллар", — оценивает он.

Российский рубль продолжит находиться под давлением геополитических рисков в отдельные торговые сессии, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Однако в целом по итогам недели новостной фон будет скорее нейтральным, что пойдет рублю на пользу, ожидает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Повышенная волатильность будет наблюдаться в секторах информационных технологий, что связано с ростом доходностей в долларе, считает Кочетков. Также высокая волатильность может наблюдаться в финансовом секторе из-за потенциальных санкций, или снижения риска их принятия, добавляет он.

Ващенко напоминает, что на неделе в США отчитаются NVIDIA, Walmart, а в России – "Северсталь", "Газпром нефть", "Яндекс". По мнению аналитика, лучше рынка будут акции компаний потребительского сектора, Московской биржи и СПБ Биржи, телекомов.

Лучше рынка будут акции производителей удобрений, нефтяников и металлургов, а хуже рынка — торговля и IT, считает Манько.

Локтюхов пока считает рискованным для частных инвесторов, до нормализации общерыночной ситуации, открывать новые позиции в ликвидных бумагах.