МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" ждет улучшения рыночной конъюнктуры для размещения акций на NASDAQ, заявил генеральный директор и член совета директоров "СПБ Биржи" Роман Горюнов. "СПБ Биржа" начнет торги 40 новыми иностранными акциями

"Что касается международного размещения — понятно, что сейчас рыночная конъюнктура не самая лучшая для первичного рынка как такового, тем более для российских компаний. Поэтому мы будем ждать, когда конъюнктура вернется в положительную плоскость и рынок войдет в нормальную стадию, и первичные размещения на рынке начнутся. Мы, естественно, будем ждать это "окно", — сказал Горюнов, выступая на конференции "Финансовый рынок-2022".

"СПБ Биржа" в ноябре 2021 года провела IPO на собственной площадке по цене 11,5 доллара за бумагу — по верхней границе ценового диапазона. Компания разместила 15,217 миллиона новых акций, составляющих 11,46% от текущего акционерного капитала, и привлекла около 175 миллионов долларов.

В 2022 году биржа планировала подать заявление на получение листинга депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market.