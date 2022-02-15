МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 4% — на котировки давит ослабление опасений вокруг поставок, свидетельствуют данные торгов. Рынок газомоторного топлива в России вырос более чем вдвое

По состоянию на 18.35 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,05% — до 92,57 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,43%, до 91,23 доллара.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией. На этот раз рынки отыгрывают заявление представителя Минобороны России о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений. Это было воспринято как снижение напряженности вокруг Украины, а вслед за ней и рисков перебоя поставок нефти.

Хотя новости быстро вернули на рынки аппетит к риску, аналитики предупреждают, что их надо воспринимать с осторожностью, пишет газета Wall Street Journal. "Геополитические опасения еще никуда не делись", — сказал этому изданию аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).

Рынки ожидают в среду публикацию еженедельных данных о запасах нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 февраля опустились на 1,8 миллиона баррелей.