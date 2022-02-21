МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций в начале торгов снижается

По состоянию на 7.30 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,01% — до 91,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,09%, до 90,13 доллара за баррель.

В понедельник утром стоимость нефти снижается, поскольку инвесторы оценивают перспективы увеличения количества "черного золота" на рынке. Такому прогнозу способствует ситуация с переговорами по ядерной сделке между США и Ираном. В случае успешного завершения сделки на рынок нефти добавится около миллиона баррелей в день.

По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, трейдеры сосредоточены на развитии переговоров по ядерной сделке с Ираном, поскольку нефтяные рынки смогут получить доступ к столь необходимым поставкам при ее заключении. "На этот раз похоже, что рынки настроены более оптимистично в отношении потенциального увеличения добычи нефти в Иране", — добавили эксперты.