МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают резко расти в четверг, но чуть менее быстрыми темпами, чем ранее днем, когда котировки обновили рекорды с 2014 года и превысили 100 долларов за баррель по обеим маркам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 6,7%, до 103,37 доллара за баррель, майский фьючерс на Brent — на 5,31%, до 99,04 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI растут в цене на 5,34%, до 97,02 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI — 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.

Всплеск цен на нефть последовал за решением президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции из-за Донбасса. В свою очередь ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с РФ. На этих новостях усилился риск возникновения перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

"Цены на нефть и особенно на газ будут оставаться стабильно высокими. Инфляционное давление будет нарастать", — отметили аналитики Jefferies, чье мнение приводит агентство Блумберг.