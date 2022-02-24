МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов более чем на 30%, однако смог отойти от минимумов дня, следует из данных торговой площадки. Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, до 2058,12 пункта, долларовый РТС – на 39,44%, до 742,91 пункта. А в ходе торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС — до 610,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск подскакивает на 5,66 рубля, до 86,82 рубля, курс евро — на 5,09 рубля, до 96,79 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,62%, до 99,34 доллара за баррель.

Основные биржевые индексы США снижаются более чем на 1%, ведущие европейские индексы — ещё больше, до величин в 4%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ

Привилегированные акции Сбербанка упали в цене на 47,14%, обыкновенные – на 46,05%, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" – на 46,04%, префы "Башнефти" — на 45,9%, "Распадской" — на 44,67%, акции ВТБ – на 42,42%, "Газпрома" — на 33,3%.

Также в лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы подешевели на 49,5%, обыкновенные акции – на 46,88%), акции "Интер РАО" (-48,3), расписки HeadHunter Group (-48,29%), VK (-47,48%), акции "Яндекса" (-43,53%), "Эн+ груп" (-41,39%).

В четверг ЦБ РФ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11.00 мск 24 февраля вплоть до отмены предписания. Сделано это в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности, пояснил регулятор.

"Запрет коротких продаж на падении рынка — это нормальная практика, причем не только в России. Короткие продажи — то есть продажа активов, которых у клиента нет, в долг перед брокером, это возможность заработать на падении рынка. Но, в то же время, эти продажи увеличивают скорость обвала на рынке и создают дополнительную волатильность", — пояснил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов.

ПРОГНОЗЫ

"Когда рынок серьезно падает, запрет коротких продаж — это способ сдержать падение рынка. Ограничение введено достаточно разумное, то есть запрещено увеличивать шортовые позиции, но их принудительно не закрывают. Данное ограничение поможет смягчить падение рынка, но не сможет его остановить. Для прекращения падения рынка нужен комплекс поддерживающих мер и нормализация политической обстановки", — также сказал Тузов.

"Ситуация на рынке в целом складывается весьма неблагоприятная: риски обновления новых минимумов в следующие сессии высоки, а ближайшие поддержки расположены в районе 1850 и 740 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"По нашим оценкам, на данный момент давать прогноз по индексу Мосбиржи затруднительно. Волатильность рынка зашкаливает, а геополитическая ситуация остается крайне напряженной. Мы опасаемся, что мы сможем увидеть новую волну снижения по итогам этой недели, однако более сдержанного характера", — заключает Егор Жильников из Промсвязьбанка.