МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером усилил рост к другим основным мировым валютам на общих настроениях ухода инвесторов от риска и позитивной макростатистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск курс евро к доллару снижается до 1,1125 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1309 доллара, это рекордное падение более чем за два года. Курс доллара к иене в то же время растёт до 115,58 иены за доллар со 114,97 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскакивает на 1,41%, до 97,55 пункта — самого высокого уровня с 1 июля 2020 года.

Обострение рисков международной политики поддерживает традиционно более надежный доллар. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в отношении Украины глава Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что регулятор в пятницу предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против РФ, куда войдут меры в отношении стратегических секторов ее экономики и банков.

Инвесторы обращают внимание и на американскую макростатистику. Минторг ожидаемо повысил оценку роста ВВП страны в прошлом квартале до 7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 6,9%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 5,6%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, снизилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали показатель на отметке в 235 тысяч.