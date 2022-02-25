МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру пятницы перешли к снижению и теперь опускаются уже на 2% за счёт коррекционной динамики, а также ослабления рисков на новости о возможных переговорах между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,23%, до 96,87 доллара за баррель, майских фьючерсов на Brent — на 1,82%, до 93,68 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI снижаются в цене также на 1,82%, до 91,12 доллара за баррель. Днем нефть дорожала.

Днем ранее рост нефтяных котировок достигал 9%, в результате чего стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI — 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.

Рост нефтяных цен был связан с решением президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине. В результате среди трейдеров усилились ожидания перебоев с поставками этого сырья на мировой рынок.

Но ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Инвесторы восприняли такие новости как позитивный фактор для поставок.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 25 февраля их число увеличилось на две, до 522 агрегатов.