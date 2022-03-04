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Биржи США закрылись снижением
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Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на момент закрытия биржи, индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 33794,66 пункта, индекс... ПРАЙМ, 04.03.2022
новости, рынки, экономика, мировая экономика, биржи сша, снижение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на момент закрытия биржи, индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 33794,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,56%, до 13537,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4363,49 пункта.