МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы упали на общем негативе

По данным на момент закрытия биржи, индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 33794,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,56%, до 13537,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4363,49 пункта.