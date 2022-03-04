МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

Трейдер во время удаленной работы

Биржи Европы упали на общем негативе

По данным на момент закрытия биржи, индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 33794,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,56%, до 13537,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4363,49 пункта.