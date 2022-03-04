МОСКВА, 4 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото закрылись ростом в четверг на фоне продолжения военных действий в Украине. Надежды на успешный исход переговоров между угасают. Цена на золото в качестве актива-убежища снова растет

“Украинский конфликт стал еще одним большим источником поддержки для котировок золота, однако их рост начался еще до начала всех этих событий", — говорит Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.com.

Торги в четверг проводились на фоне сообщений о продвижении российских войск на юге Украины после захвата Херсона в сторону Запорожья.

Из-за геополитической неопределенности инвесторы активно приобретают золото и другие драгоценные металлы, имеющие статус активов-убежищ.

Разакзада отмечает, что сомнения в успешном исходе переговоров о прекращении огня подталкивают цены на золото вверх.

Апрельские фьючерсы на золото в четверг подорожали на 13,60 доллара, или на 0,7%, до 1935,90 доллара за унцию после того, как в среду подешевели на 1,1%. По итогам недели цена на золото может вырасти на 2,6%, завершив в плюсе четвертую неделю из последних пяти.

В последнее время цены на золото демонстрируют ряд существенных повышений и снижений, однако в целом тренд восходящий. Во вторник золото подорожало на 2,3%, достигнув максимума закрытия наиболее активно торгующихся контрактов с января 2021 года.

Инвесторы также следят за денежно-кредитной политикой ФРС. Джером Пауэлл в четверг второй день подряд выступал в Конгрессе США. Накануне он сообщил, что порекомендовал бы через две недели повысить ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта.

"Мы будем наблюдать повышательное давление на инфляцию как минимум некоторое время", — отметил Пауэлл.

“Сейчас очень важно проявлять осторожность в денежно-кредитной политике просто потому, что очень много неопределенности, и мы не хотим эту неопределенность усиливать", — сказал он.

Разакзада полагает, что в этих условиях цена на золото может значительно превысить отметку 2000 долларов.

Как отмечает Рикардо Евангелиста, аналитик ActivTrades, инвесторы стараются соблюдать баланс между повышенными геополитическими рисками, связанными с военными действиями в Украине, и вероятной склонностью ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики.

Майские контракты на серебро в четверг подорожали на 2,2 цента до 25,212 доллара за унцию. Накануне золото подешевело на 1,4%.

Майские фьючерсы на медь выросли в цене на 11,6 пункта, или на 2,5%, закрывшись по 4,7815 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину подорожали на 12,60 доллара, или на 1,2%, до 1080,80 доллара за унцию, в июньские фьючерсы на палладий – на 65,90 доллара, или на 2,5%, до 2730,80 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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