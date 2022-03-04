МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Цена биткоина в пятницу утром снижается на 5% за последние сутки, до 41,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Биткоин упал ниже 41 000 долларов из-за нежелания инвесторов рисковать

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.43 мск дешевел на 4,8% — до 41,2 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 4,9% — до 41,3 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Аналитики отмечают, что причиной удешевления биткоина стала геополитическая неопределенность. "Текущий геополитический конфликт и макронеопределенность могут привести к продолжающейся волатильности. Если мы увидим еще один мощный виток давления на цены, то недавние события вселяют в нас некоторую уверенность, что появятся покупатели в диапазоне 33-35 тысячи долларов", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела стратегии по цифровым валютам Fundstrat Шона Фаррела (Sean Farrell).

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале несколько восстановился, поднявшись на 12%. С начала марта стоимость криптовалюты пока показывает снижение примерно на 5%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.