МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора. Банк России изменил комиссию на операции по покупке валюты через брокеров

"Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ", — говорится в сообщении.

Режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 5 марта.