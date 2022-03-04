МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Банк России с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает ее для юрлиц в 12%, говорится в сообщении регулятора. Банк России назвал последствия отключения России от SWIFT

"Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции", — сказано в сообщении.



