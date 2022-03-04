ТАШКЕНТ, 4 мар — ПРАЙМ. Население Узбекистана начало активно скупать российские рубли в банках после того, как ЦБ рекомендовал "отпустить" курс российской валюты, следует из данных регулятора в пятницу. Рубль символически поднялся к доллару в ходе волатильной сессии

До последнего времени официальный курс рубля к национальной валюте — сум, установленный ЦБ республики, оставался главным показателем для оценки стоимости российской валюты в Узбекистане. Стоимость рубля с понедельника до четверга упала на 35,02 сума, до 93,04 сума (минус 28,3%). В декабре прошлого года на Узбекской валютной бирже был введен инструмент "рубль/сум", однако к 4 марта сделок по этой валютной паре зафиксировано не было.

Официально запрета на покупку-продажу рублей в обменниках в Узбекистане не было, но банки редко пользовались этой возможностью, либо ставили большую разницу между курсами покупки и продажи, что было невыгодно гражданам — на 3 марта это 60 и 120 сумов соответственно. В среду ЦБ Узбекистана рекомендовал банкам страны устанавливать курс рубля к национальной валюте – сум в соответствии с текущими международными котировками для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.

По данным в Telegram-канале ЦБ, 3 марта коммерческие банки Узбекистана продали населению страны 60,15 миллиона рублей, объем покупки составил 5,48 миллиона рублей. В банках разница между курсами покупки и продажи рубля в пятницу составляла 90 и 96 сумов вместо 60 и 120 сумов за день до этого.

Эксперты по-разному оценивают всплеск интереса у населения российской валюты. "С открытием продажи в паре рубль/сум люди, таким образом, хотят поддержать своих родственников, которые сейчас работают в России и из-за девальвации российской валюты начинают испытывать трудности", — считает аналитик компании Central Asia Investments Ильхат Тушев. В свою очередь, ряд экспертов полагают, что инициатива ЦБ "отпустить" курс рубля в Узбекистане может вызвать активизацию валютных спекулянтов на "черном рынке", которые будут извлекать выгоду из-за разницы между курсом рубля к доллару в РФ и на местном рынке.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. В отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. Однако из-за девальвации российской валюты ряд банков в республике приостановили получение переводов из РФ. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.