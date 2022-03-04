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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220304/836263782.html
Мосбиржа не будет проводить торги и расчеты на всех рынках 5, 7 и 8 марта
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки. "По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта... ПРАЙМ, 04.03.2022
рынки, экономика, новости, торги, московская биржа, цб рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки.
"По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", — сообщила биржа.
Биржа напомнила, что 6 марта — общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.