МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки. Рубль падает в начале торгов, евро обновил исторический максимум

"По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся", — сообщила биржа.

Биржа напомнила, что 6 марта — общероссийский выходной день, соответственно в этот день торги и расчеты также проводиться не будут.