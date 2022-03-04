МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль после провала в начале торгов пятницы уже уверенно растет к доллару, евро же остается в плюсе на фоне низкой ликвидности и котируется на Мосбирже примерно на 10% дороже, чем на форексе. Рубль падает в начале торгов, евро обновил исторический максимум

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.44 мск падал на 5,91 рубля – до 100,1 рубля, курс евро поднимался на 2,9 рубля, до 120,5 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи. Доллар с утра пятницы подскакивал до 116,04 рубля, а максимально опускался позднее уже до 100,0025 рубля.

Таким образом, евро, если судить по рублевым парам на Московской бирже, стоит 1,2 доллара – гораздо дороже, чем на форексе – 1,1 доллара.