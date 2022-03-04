МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и символически дешевеет к иене, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) превысил 98 пунктов впервые с июня 2020 года на росте спроса на американскую валюту как на актив-убежище, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля уверенно растет к доллару

По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,1023 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1064 доллара. Курс доллара к иене опускается до 115,35 иены за доллар со 115,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,28%, до 98,06 пункта.

Обострившаяся геополитическая напряженность продолжает поддерживать спрос на доллар как на актив-"убежище". За эту неделю индекс доллара вырос на 1,5% и превысил отметку в 98 пунктов впервые с июня 2020 года.

В то же время инвесторы следят за макроэкономическими данными, которые могут дать больше понимания относительно того, в каком состоянии находится экономика. Так, позднее в пятницу будут опубликованы данные по безработице в США. Ожидается, что показатель в феврале сократился до 3,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 400 тысяч после увеличения на 467 тысяч.

"Сегодня, вероятно, будет чуть меньше внимания к отчету по рынку труда в США чем обычно, поскольку новости с Украины по-прежнему доминируют над событиями на финансовых рынках", — отметила валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Вместе с тем, аналитик отметила, что данные о занятости вряд ли окажут существенное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, потому что повышение процентной ставки случится независимо от того будет ли отчет хорошим или нет.