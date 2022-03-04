МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ и акции российских компаний. Совет Федерации одобрил закон о праве кабмина вводить отсрочки по налогам

Эти поправки в Бюджетный кодекс разработало правительство для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Возможность приобретения госбумаг РФ будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов".

Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.

Ранее правительством было опубликовано распоряжение направить в 2022 году до 1 триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.