МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет вследствие рисков возникновения перебоев с поставками из-за конфликта между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов и комментарии. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

По состоянию на 19.34 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже подскакивает в цене на 6,61%, до 12,09 доллара. Майские фьючерсы на кукурузу растут в цене на 2,25%, до 7,64 доллара за бушель.

В итоге цена пшеницы оказалась выше 12 долларов за бушель впервые с марта 2008 года, а только за неделю она выросла почти в 1,5 раза.

Украина и Россия — крупные экспортёры пшеницы. "Конфликт привел к закрытию крупных портов на Украине и нарушению логистических и транспортных связей. Торговля с Россией была затруднена из-за сложности обхода санкций и резкого роста расходов на страхование и фрахт", — поясняется в сообщении агентства Блумберг.

Котировки кукурузы за ту же неделю выросли в цене на 15,5%, а в ходе торгов пятницы эта цена превышала 7,8 доллара за бушель, впервые с сентября 2012 года.