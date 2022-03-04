МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стоимость никеля выросла по итогам недели военного противостояния России и Украины на 37% и поднялась выше 30 тысяч долларов за тонну, впервые с 2008 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные торгов Лондонской биржи металлов. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже бьют многолетние рекорды

"Никель подорожал на 13%, до 30,295 тысячи долларов за тонну", — сообщило агентство итоги пятницы, уточняя, что за неделю металл подорожал на 37%.

Агентство отмечает, что росту стоимости металла способствовали риски перебоев с поставками из-за ситуации между Россией и Украиной. "Становится все труднее и труднее перевозить такие товары, как металлы, которые отправляются в контейнерах. Россия — ключевой поставщик никеля, и угроза поставки возникает тогда, когда мировые запасы уже низки и продолжают сокращаться", — говорится в сообщении.

Так, по данным агентства, запасы никеля, которые находятся в свободном доступе, на бирже упали до самого низкого уровня за два года.