МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись резким падением, а вся эта неделя, ознаменовавшаяся событиями на Украине, стала худшей для индексов с "ковидного" падения марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 3,48%, до 6987,14 пункта, французский CAC 40 — на 4,97%, до 6061,66 пункта, немецкий DAX — на 4,41%, до 13094,54 пункта.

По итогам всей недели FTSE 100 обвалился на 6,7%, CAC 40 – на 10,2%, DAX – на 10,1%, что стало максимальным недельным падением для всех трех индексов. Причиной такого падения стал глобальный отказ от риска в свете сохраняющейся политической неопределенности, связанной с ситуацией вокруг Украины.

"Неделя заканчивается на плохой ноте для акций, в то время как золото и нефть все еще находят покупателей, даже после их продолжительных ралли", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) издание The Wall Street Journal.

Европейские инвесторы теперь будут ждать решений Европейского центробанка (ЕЦБ), его заседание пройдет в четверг, 10 марта. Трейдеры ожидают от ЕЦБ действий в отношении высокой инфляции.