МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Существует такая поговорка, что при обвале на бирже спекулянт превращается во всё более долгосрочного инвестора. Паника же — самый худший советчик в инвестициях, поэтому во время обвала лучше всего ничего не предпринимать, и даже не пытаться войти в рынок — для этого тоже существует метафора, "ловить падающий нож". Об этом заявил "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Гражданам дали неожиданный совет, как поступить со сбережениями

Вообще, если вы оказались в ситуации, когда ваш портфель прямо на глазах дешевеет, значит, изначально действовали неправильно, например, входили в рынок в один прием, объяснил аналитик.

"Нужно покупать бумаги равными долями на протяжении долгого времени, года, а лучше двух-трех. Тогда получите некую средневзвешенную цену, и не будете переживать, что не угадали минимум, который на деле угадать и невозможно", — считает Антонов.

Он подчеркнул, что начинающему инвестору следует тренировать прежде всего умение терпеливо ждать.

"Поскольку финрынок — это игра с нулевой суммой, то чаще всего происходит именно перераспределение денег от менее терпеливых инвесторов к наиболее терпеливым. И, конечно, даже не думайте использовать кредитное плечо, это кратно увеличит риски и приведет к психологической нагрузке, которую невозможно выдержать", — заключил Антонов.