МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Новые жесткие санкции, несомненно, будут иметь негативный эффект для экономики России. Возможно, уже в 2022 году ВВП РФ сократится на 1,5% и более чем на 2,5% — к концу 2023 года. Инфляция в стране может превысить 20% уже в 2022 году. В такой ситуации курс рубля в обозримой перспективе будет демонстрировать слабость. Поэтому, если нет острой нужды в рублях, то конвертировать доллары прямо сейчас не стоит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Россиянам объяснили, почему доллары лучше покупать в пятницу

События вокруг России и внутри ее развиваются очень стремительно, и пока рано делать даже промежуточные выводы, к каким экономическим последствиям они могут привести. На каких уровнях окажется курс российского рубля даже через полгода, сказать сложно.

"Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики", — указал он.

Запрет SWIFT для некоторых российских банков, блокирующие санкции, ограничения импорта продукции технологического значения в Россию — все это факторы, которые потребуют экстренной адаптации российской экономики к тому, что прежние экономические, производственные, финансовые и транспортные связи оказались нарушенными.

Если основной объем экспортных потоков удастся сохранить, компенсировав их частичную потерю высокими ценами на сырье, то, с учетом предстоящего сокращения импортных поставок из-за санкций и мер по сдерживанию вывода капитала, давление на курс рубля может впоследствии ослабеть и позиции национальной валюты укрепятся. Эксперты не исключили снижение интереса россиян к валюте

В такой сложной ситуации простым гражданам можно рекомендовать продолжать держать доллары и евро, если они были куплены ранее. По ним сейчас многие крупные госбанки ощутимо подняли процентные ставки по депозитам. Лучше сейчас этим воспользоваться, поскольку после того как экономика перестроится на новые рельсы, ставки могут снизиться. В рублевой части также интересными могут оказаться депозиты, а тем, кто имеет выход на фондовые биржи — покупка краткосрочных государственных облигаций (ОФЗ), которые принесут инвесторам высокий гарантированный доход. Думаю, что и акции крупнейших госкомпаний также могут быть интересны для покупки на долгосрочную перспективу, поскольку государство уже пообещало выделить 1 трлн рублей на поддержку нашего фондового рынка.