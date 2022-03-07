МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена нефти Brent в понедельник превысила отметку 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года более 128 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Раскрыта схема легального обхода санкций при торговле нефтью из России

По состоянию на 2.28 мск, цена майских фьючерсов на Brent подскакивала на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. При этом апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% — до 126,12 доллара.

По данным торгов, в 2.06 цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара за баррель. Максимальное же значение было на уровне 130,89 доллара.

Между тем, как следует из данных лондонской биржи ICE Futures, цена нефти Brent достигала большего показателя в понедельник: в 2.02 стоимость барреля повышалась до 138 долларов. По оценке агентства Блумберг, цена была еще выше, и на короткий период, когда открылись торги, достигла 139 долларов за баррель.

Исторический максимум цены Brent был достигнут в 2008 году, он составил более 143 долларов за баррель.