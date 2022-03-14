Падение цен на нефть ускорилось до 5-6%
ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ УСКОРИЛОСЬ ДО 5-6%: BRENT ТОРГУЕТСЯ ОКОЛО $107 ЗА БАРРЕЛЬ, WTI — $103 ЗА БАРРЕЛЬ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Financial_market/20220314/836371993.html
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ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ УСКОРИЛОСЬ ДО 5-6%: BRENT ТОРГУЕТСЯ ОКОЛО $107 ЗА БАРРЕЛЬ, WTI — $103 ЗА БАРРЕЛЬ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Financial_market/20220314/836371993.html
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