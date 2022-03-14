2022-03-14T14:18:29+03:00

2022-03-14T14:18:29+03:00

2022-03-14T14:18:29+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220314/836371993.html

Падение цен на нефть ускорилось

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ УСКОРИЛОСЬ ДО 5-6%: BRENT ТОРГУЕТСЯ ОКОЛО $107 ЗА БАРРЕЛЬ, WTI — $103 ЗА БАРРЕЛЬ — ДАННЫЕ ТОРГОВ ПРАЙМ, 14.03.2022

нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60