МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы снижения до 8% в среднем, а нефть WTI торговалась ниже 100 долларов за баррель впервые с 1 марта, инвесторы обеспокоены спросом на нефть в Китае из-за ситуации с коронавирусом, продолжая при этом следить за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции и на возвращении к риску

По состоянию на 17.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 7,99%, до 103,67 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 8,36%, до 100,19 доллара, минутами ранее стоимость опускалась до 99,83 доллара. Ранее в ходе торгов снижение котировок достигало примерно 7,6% и 8,2%, днем нефть дешевела в среднем на 4%.

Опасения по поводу спроса на нефть со стороны КНР сдерживают котировки этого вида сырья. В Китае выявлены новые инфицированные коронавирусом. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения, а город Шэньчжэнь был заблокирован.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной. Трейдеры надеются на прогресс в российско-украинских переговорах, поскольку антироссийские санкции угрожают перебоями поставок нефти.

"Мы продолжаем верить, что более здоровая среда для нефти, в которой выиграют все, это примерно 80 долларов за баррель, а не 120", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Evercore ISI. Угроза волатильности сохраняется, но некоторые аналитики прогнозируют снижение нефтяных цен, указывает издание.

Нефтяные котировки начали подниматься в конце февраля из-за ситуации вокруг России и Украины. Стоимость этого вида сырья поднялась выше психологической отметки в 100 долларов за баррель 24 февраля, а 7 марта кратковременно достигли рекордных с 2008 года 139,13 доллара и 130,5 доллара за баррель для Brent и WTI соответственно. На прошлой неделе цены несколько скорректировались в среднем примерно до 110 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются уже на 8% в среднем, а нефть WTI торговалась ниже 100 долларов за баррель впервые с 1 марта, инвесторы обеспокоены спросом на нефть в Китае из-за ситуации с коронавирусом, продолжая при этом следить за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 7,99%, до 103,67 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 8,36%, до 100,19 доллара, минутами ранее стоимость опускалась до 99,83 доллара.