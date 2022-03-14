МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник вечером падает на 14%, инвесторы опасаются за спрос из-за ожиданий по замедлению экономики и инфляции, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил понедельник снижением

По состоянию на 18.52 мск цена на июньский фьючерс на палладий падала на 14,27%, до 2397,77 доллара за тройскую унцию. При этом стоимость палладия на спотовом рынке снижалась на 14,38%, до 2411,3 доллара. Ранее в ходе торгов падение стоимости превышало 17%.

"Мы продолжаем наблюдать очень волатильную и экстремальную динамику цены в первом полугодии с факторами в пользу повышения цен. Но опасения рецессии растут, и ожидается, что спрос упадет во втором полугодии", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела стратегии по металлам MKS PAMP SA Ники Шилз (Nicky Shiels). Эксперт отмечает, что факторы на второе полугодие больше переключаются к снижению цены.

Палладий на прошлой неделе подскочил в цене до нового исторического рекорда, так как на фоне усиления антироссийских санкций трейдеры опасаются перебоев поставок. Крупнейшим производителем палладия является базирующаяся в России ГМК "Норильский никель", при этом РФ обеспечивает около 40% мировых поставок этого металла, уточняет агентство.

Но в то же время значительный риск представляют угроза замедления роста экономики и инфляция, что может повлиять на спрос, пишет агентство. Так, годовая инфляция в США по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% месяцем ранее, что стало максимальным показателем с января 1982 года.