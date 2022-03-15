МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером держатся уже ниже 100 долларов за баррель, рынки оценивают риски вокруг поставок из-за новых сообщений о коронавирусе в Китае, обращая внимание также на данные ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил вторник падением

По состоянию на 18.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,77%, до 99,66 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,04%, до 95,76 доллара.

Удешевление нефти связано с вернувшимися опасениями распространения нового коронавируса. Несколько городов Китая уже ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных ковидных вспышек. Страна является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

Инвесторы также обращают внимание на данные мартовского доклада ОПЕК. В докладе организация сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 миллиона баррелей в сутки, но заявила, что скорректирует его в ближайшие недели, когда влияние геополитического фактора на рынок проявится более определенно.

Перспектива дипломатического решения ситуации вокруг Украины "может помочь ослабить мировой шок по теме поставок энергоносителей, который привел к резкому росту цен", отметила аналитик Interactive Investor Виктория Сколар (Victoria Scholar), мнение которой приводит газета Wall Street Journal. Эксперт также указала на риски со стороны спроса из-за мер Китая в связи с ухудшением ситуации вокруг коронавируса.