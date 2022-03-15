Мировые цены на нефть во вторник вечером держатся уже ниже 100 долларов за баррель
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером держатся уже ниже 100 долларов за баррель, рынки оценивают риски вокруг поставок из-за новых сообщений о коронавирусе в Китае, обращая внимание также на данные ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,77%, до 99,66 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,04%, до 95,76 доллара.
Удешевление нефти связано с вернувшимися опасениями распространения нового коронавируса. Несколько городов Китая уже ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных ковидных вспышек. Страна является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.
Инвесторы также обращают внимание на данные мартовского доклада ОПЕК. В докладе организация сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 миллиона баррелей в сутки, но заявила, что скорректирует его в ближайшие недели, когда влияние геополитического фактора на рынок проявится более определенно.
Перспектива дипломатического решения ситуации вокруг Украины "может помочь ослабить мировой шок по теме поставок энергоносителей, который привел к резкому росту цен", отметила аналитик Interactive Investor Виктория Сколар (Victoria Scholar), мнение которой приводит газета Wall Street Journal. Эксперт также указала на риски со стороны спроса из-за мер Китая в связи с ухудшением ситуации вокруг коронавируса.
https://1prime.ru/Financial_market/20220315/836385553.html