МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 6% в понедельник вечером на фоне возможных планов ЕС по санкциям против нефтяной отрасли РФ, свидетельствуют данные торгов. Новак назвал условия роста цен на нефть до $500 за баррель

По состоянию на 17.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 6,44%, до 114,88 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 6,13%, до 109,41 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг перспектив поставок нефти на фоне ситуации вокруг антироссийских санкций. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

"Цены на нефть заметно выросли в понедельник, поскольку ЕС, похоже, рассматривает запрет на импорт нефти из России", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.

Как ранее в понедельник заявлял вице-премьер России Александр Новак, цены на нефть в мире подскочат до 300 долларов за баррель при отказе Запада от российской нефти, а некоторые видят возможность роста и до 500 долларов.

США уже объявили о запрете импорта нефти и нефтепродуктов две недели назад, и растут опасения, что ЕС последует их примеру, считают аналитики. Учитывая зависимость Европы от российской нефти, им придется закупать большие объемы где-то еще, что может усилить дефицит на рынке, комментируют эксперты.