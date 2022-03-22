МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Доллар во вторник дорожает и, в частности, подскочил до максимума с 2015 года к иене, в то время как инвесторы продолжают оценивать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Названа новая "красная линия" для доллара

По состоянию на 12.58 мск курс доллара к иене увеличивается до 120,84 иены со 119,47 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0996 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1014 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 98,7 пункта.

Ещё накануне Пауэлл заявил, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учётную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

Рынки с энтузиазмом оценили "ястребиный" сигнал Пауэлла. Доходность десятилетних гособлигаций подскакивает до 2,35%, а курс доллара укрепляется к другим валютам. В частности, доллар поднялся до 120,8 иены за доллар впервые с 24 декабря 2015 года.

Теперь, как сообщает CME Group, 61,6% экспертов ожидают повышения ставки до 0,75-1% годовых на майском заседании. Остальные 38,4% считают, что ФРС все же поднимет ставку на 25 базисных пунктов.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, давление на иену оказывает и рост цен на нефть. "Рост цен на энергоносители и более высокая доходность казначейских облигаций — плохие новости для японской иены", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков сингапурского UOB.