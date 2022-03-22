МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Доллар во вторник дорожает и, в частности, подскочил до максимума с 2015 года к иене, в то время как инвесторы продолжают оценивать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Доллар

Названа новая "красная линия" для доллара

По состоянию на 12.58 мск курс доллара к иене увеличивается до 120,84 иены со 119,47 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0996 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1014 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 98,7 пункта.

Ещё накануне Пауэлл заявил, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учётную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

Рынки с энтузиазмом оценили "ястребиный" сигнал Пауэлла. Доходность десятилетних гособлигаций подскакивает до 2,35%, а курс доллара укрепляется к другим валютам. В частности, доллар поднялся до 120,8 иены за доллар впервые с 24 декабря 2015 года.

Теперь, как сообщает CME Group, 61,6% экспертов ожидают повышения ставки до 0,75-1% годовых на майском заседании. Остальные 38,4% считают, что ФРС все же поднимет ставку на 25 базисных пунктов.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, давление на иену оказывает и рост цен на нефть. "Рост цен на энергоносители и более высокая доходность казначейских облигаций — плохие новости для японской иены", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков сингапурского UOB.