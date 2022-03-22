МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются в свете небольшого ослабления опасений по поводу возникновения дефицита нефти на рынке, свидетельствуют данные торгов. ЕС не согласовал санкции к нефтяной отрасли России

По состоянию на 13.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48%, до 115,03 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 109,14 доллара.

Утром эти цены, напротив, росли более чем на 2%. Днем же они снижаются в связи с ослаблением опасений по поводу ввода странами Евросоюза эмбарго на российскую нефть. Так, продолжающиеся признаки разногласий в блоке из 27 стран остаются, так как Германия и Нидерланды заявили, что они не могут прямо сейчас прекратить поставки из России.

Кроме того, экспорт нефти из России еще не сократился, поскольку грузы, забронированные ранее, продолжают загружаться, добавляет аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен, (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Также он добавил, что запрет ЕС на российскую нефть затронет почти половину российского экспорта "черного золота".