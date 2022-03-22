МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Универ Капитал" просит Банк России разобраться с принудительным закрытием Национальным клиринговым центром (НКЦ) позиций клиентов компании по ОФЗ утром 21 марта, понедельника, и запретить принудительную реализацию активов клиентов компании, а также компенсировать клиринговым центром убытки клиентов.

Письмо, отправленное 21 марта, имеется в распоряжении РИА Новости. Пресс-служба Московской биржи, в группу которой входит НКЦ, дала свои пояснения РИА Новости по данной ситуации. Соответствующий запрос направлен в Банк России.

"21 марта 2022 года Национальный клиринговый центр Московской биржи в принудительном порядке совершил продажу всех ОФЗ, принадлежащих клиентам ООО "Универ Капитал", находившихся на счетах общем клиентском разделе ООО "Универ Капитал", — сообщается в письме.

"Продажа состоялась в 11.00 по результатам дискретного аукциона (аукциона открытия — ред.). Заявки НКЦ выставлял самостоятельно по доходности к погашению 20% годовых. В результате удовлетворения заявок, выставленных НКЦ МБ, 82 клиента компании лишились всех ОФЗ. Из этого количества только 7 клиентов находились в состоянии маржин-колла", — уточняется там же.

С 13:00 до 17:00 торги проходили в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок), на которых и была уже сформирована справедливая стоимость ОФЗ, доходность по ОФЗ стабилизировалась на уровне 14-17% годовых к погашению, и эта цена уже отличалась в большую сторону от утренней, сформированной на дискретном аукционе, на 10-15%, поясняется механизм торгов в письме.

"В итоге клиентские активы были распроданы по минимальным ценам дня, сумма от продажи ОФЗ составила 1,085 миллиарда рублей, тогда как оценка этих бумаг по результатам закрытия торгов составила 1,258 миллиарда рублей, что привело к образованию у клиентов компании безвозвратных убытков только по результатам одного торгового дня в размере 173,814 миллиона рублей", — указывается в письме. По данным Мосбиржи, на аукционе открытия, прошедшем 21 марта с 10.00 до 11.00, объем торгов ОФЗ составил 2,6 миллиарда рублей.

ПРОСЬБА БРОКЕРА

"Считаем, что полученные НКЦ средства никак не влияют на позицию по общему клиентскому счету Компании, поскольку он так и остается заблокированным, а только лишают клиентов активов и ведут к банкротству как клиентов, так и компании. Также действия НКЦ МБ создают потенциальную базу для подачи клиентами компании исков о неправомочной реализации НКЦ активов клиентов в условиях форс-мажора, в котором находится финансовый рынок в настоящее время", — считают в компании.

"Просим вас применить меры… регулирования инфраструктуры финансового рынка, возложенные на Банк России, и направить требования НКО "Национальный Клиринговый Центр" (АО) о запрете принудительной реализации активов клиентов ООО Универ Капитал" и о компенсации убытков (потерь) от реализации активов… или об отмене заключенных сделок", — указывается в письме.

КОММЕНТАРИЙ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

"У брокера образовалась задолженность по сделкам, заключенным до 28 февраля. Сейчас компания находится в процедуре урегулирования и не может самостоятельно совершать сделки. В рамках ликвидационных процедур в соответствии с регламентом НКЦ реализовал обеспечение участника торгов по рыночной цене для исполнения обязательств перед остальными участниками торгов и обеспечения устойчивости финансовой системы в целом", — говорится в комментарии пресс-службы Московской биржи.

"Реализация ОФЗ была произведена НКЦ в соответствии с правилами клиринга, как только были возобновлены торги ОФЗ – в аукционе открытия 21 марта. Все действия НКЦ как центрального контрагента направлены на минимизацию системных рисков, чтобы проблемы одного брокера не распространялись на весь рынок", — говорится там же.

Регулирование предоставляет брокеру возможность открытия в НКЦ отдельных расчетных кодов для инвесторов (сегрегированный или обособленный счет), в таком случае их активы будут учитываться отдельно и не могут быть использованы для обеспечения обязательств брокера по собственным позициям или других клиентов. В случае несостоятельности брокера активы на таких счетах можно перенести к другому брокеру, указывает биржа.

"Данный брокер не воспользовался возможностью сегрегированного учета клиентских активов", — говорится в комментарии.