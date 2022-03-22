МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник вечером на 1% в рамках фиксации инвесторами прибыли после роста на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Argus ждет падения добычи нефти в России

По состоянию на 17.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,07%, до 114,38 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 108,31 доллара.

Нефтяные котировки продолжают показывать волатильность. В понедельник нефть подорожала на 7% из-за опасений того, что ЕС может рассматривать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Москвы, о чем писали СМИ. Во вторник нефть коррекционно дешевеет.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы поставок нефти. Так, продолжающиеся признаки разногласий в блоке из 27 стран остаются, так как Германия и Нидерланды заявили, что они не могут прямо сейчас прекратить поставки из России.

В среду инвесторы ожидают еженедельную статистику от минэнерго США по запасам этого вида сырья в стране. Аналитики ожидают незначительный рост за неделю по 18 марта менее чем на 0,1 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку добыче нефти в США даст Американский институт нефти (API).