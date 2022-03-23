МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду днем умеренно снижается к доллару и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. Российский валютный рынок продолжает стабилизироваться в ожидании новых сигналов. Торги рядом акций на Мосбирже возобновятся 24 марта

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск повышался на 28 копеек — до 103,83 руб, евро снижался на 50 копеек — до 114 рублей.

При этом диапазон дневных курсовых колебаний остается узким: для доллара — 103-104,74 рубля, для евро – 113,01-115,03 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке сохраняется боковая динамика с незначительными колебаниями в сузившемся в последние дни коридоре.

Инвесторы оценивают геополитические сигналы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы участия Белоруссии в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск не вступит в войну с Украиной.

Между тем, газета Wall Street Journal пишет, что президент США Джо Байден собирается в четверг объявить о санкциях против более чем 300 депутатов российской Госдумы из-за военной операции на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом укрепление восточного фланга альянса и подготовку к его внеочередному саммиту, который пройдет на этой неделе.

Торги на рынке ОФЗ после снятия запрета на короткие продажи проходят спокойно. Бескупонная доходность сохраняется в диапазоне 13,1-17,6% годовых. Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, теряет 0,2% после бурного роста во вторник.

В итоге доллар повышается к рублю на 0,2%, а евро снижается на 0,55%. Рублевая цена нефти колеблется около 12,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку российской валюте оказывает снижение котировок 5-летних CDS (credit default swap) РФ, которые отступили к мартовским минимумам на фоне того, что Германия выступает против эмбарго на российские энергоносители, говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Ожидаем продолжения консолидации курса доллара в диапазоне 100-105 рублей ввиду отсутствия значимых геополитических и экономических новостей. Отметим, что технически потенциал для укрепления рубля выглядит ограниченным", — добавил он.

В центре внимания инвесторов остаются перспективы введения новых санкций, но подробностей пока нет, что способствует боковой динамике рубля, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" не исключает под конец торгов традиционного для последних дней укрепления рубля. Если же новые меры Запада окажутся не очень болезненными, то курс продолжит плавное движение в сторону 100 рублей за доллар, полагает он.

"Вероятно, что в ближайшие дни курс доллара продолжит колебаться вблизи текущих уровней в отсутствие принципиально важных новостей. Тем не менее, мы продолжаем ждать постепенного снижения курса доллара к 100 рублям в дальнейшем", — соглашается Григорьев.