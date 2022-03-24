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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220324/836478797.html
Курс доллара закрепился ниже 100 рублей
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Курс рубля уверенно растет в начале торгового дня, валюта США закрепляется ниже уровня 100 рублей, пробитого накануне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 24.03.2022
рынки, новости, валюта, биржи, торги, доллар, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет в начале торгового дня, валюта США закрепляется ниже уровня 100 рублей, пробитого накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падает на 1,42 рубля, до 96,32 рубля, курс евро — на 2,27 рубля, до 105,74 рубля.