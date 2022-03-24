МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет в начале торгового дня, валюта США закрепляется ниже уровня 100 рублей, пробитого накануне, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падает на 1,42 рубля, до 96,32 рубля, курс евро — на 2,27 рубля, до 105,74 рубля.