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"СПБ Биржа" в пятницу расширит режим основных торгов
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"СПБ Биржа" в пятницу, 25 марта, расширит режим основных торгов — с 14.30 мск — с 15 до 50 ценных бумаг, следует из сообщения торговой площадки. "СПБ Биржа" начнет биржевые торги... ПРАЙМ, 24.03.2022
рынки, новости, спб биржа, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" в пятницу, 25 марта, расширит режим основных торгов — с 14.30 мск — с 15 до 50 ценных бумаг, следует из сообщения торговой площадки.
"СПБ Биржа" начнет биржевые торги 25 марта 2022 года в режиме основных торгов в 14.30 мск ценными бумагами 50 компаний", — говорится в сообщении.
С 16.00 мск в режиме основных торгов станут доступными для заключения биржевых сделок еще 1604 ценные бумаги международных компаний.
В предыдущие дни в режиме основных торгов с 14.30 мск были доступны торги пятнадцатью наиболее ликвидными ценными бумагами.