МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" в пятницу, 25 марта, расширит режим основных торгов — с 14.30 мск — с 15 до 50 ценных бумаг, следует из сообщения торговой площадки. "Скорее жив, чем мертв". Российский рынок акций приходит в себя

"СПБ Биржа" начнет биржевые торги 25 марта 2022 года в режиме основных торгов в 14.30 мск ценными бумагами 50 компаний", — говорится в сообщении.

С 16.00 мск в режиме основных торгов станут доступными для заключения биржевых сделок еще 1604 ценные бумаги международных компаний.

В предыдущие дни в режиме основных торгов с 14.30 мск были доступны торги пятнадцатью наиболее ликвидными ценными бумагами.