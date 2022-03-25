МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем уверенно растет, курс евро опустился ниже ключевой отметки в 100 рублей, доллар уже почти по 92 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, курсы основных резервных валют к рублю ушли от трехзначных показателей к двузначным.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск падал на 3,5 рубля, до 93,5 рубля, курс евро – на 6,98 рубля, до 99,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро максимально опускался до 99,73 рубля (минимум с 29 февраля), доллар – до 92,04 рубля (минимум с 1 марта).