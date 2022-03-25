МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах в пятницу упали в цене на 11,6%, закрывшись на уровне чуть выше 1120 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1240 долларов, как и накануне. С первых минут торгов котировки снижались, упав до 1137,4 доллара, а затем поднялись примерно до 1300 долларов. Вторую половину сессии цены в целом опускались. Ценовой максимум составил 1302,3 доллара, минимум — 1110,4 доллара. Цена закрытия составила 1121,8 доллара, что на 11,6% ниже расчётной цены четверга в 1269,4 доллара.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после того, как Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

Затем газовые котировки снова резко выросли. Это произошло в среду. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчёты за поставки газа в "недружественные страны" — США, некоторые европейские и другие страны — в рубли, при этом поставки продолжатся в объёмах и по ценам, которые зафиксированы в заключённых ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% потребляемого ею газа.

После заявления Путина цены ускорили темпы роста почти в пять раз и превысили 1500 долларов за тысячу кубометров.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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